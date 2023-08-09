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Константин Андреевич

Место рождения

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Константинов Петр Константинович

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Константинов Степан Константинович

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Савельевна

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно