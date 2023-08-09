Константин Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Константинов Петр Константинович
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Константинов Степан Константинович
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Савельевна
Смерть
Неизвестно