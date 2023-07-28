Марфа Савельевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Константинов Петр Константинович
Отец ребёнка: Константин Андреевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Константинов Степан Константинович
Отец ребёнка: Константин Андреевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно