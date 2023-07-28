Марфа Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Савельевна

Место рождения

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Константинов Петр Константинович

Отец ребёнка: Константин Андреевич

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Константинов Степан Константинович

Отец ребёнка: Константин Андреевич

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Андреевич

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно