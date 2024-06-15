Некрасова Анна Семенова
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1811
Рождение ребёнка
03.02.1815
Дочь: Малыгина (Некрасова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Некрасов Василий Васильев
Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев
Рождение ребёнка
27.06.1819
Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Некрасов Николай Васильев
Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев
Рождение ребёнка
22.11.1827
Дочь: (Некрасова) Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Некрасова (Некрасова) Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев
Смерть
Неизвестно