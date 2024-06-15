Некрасова Анна Семенова 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Семенова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Некрасов Семен Федорович

Мать: Некрасова Ирина Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Василий Алимпиев

Бракосочетание
28.01.1811

Муж: Некрасов Василий Алимпиев

Рождение ребёнка
03.02.1815

Дочь: Малыгина (Некрасова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Некрасов Василий Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1819

Сын: Некрасов Петр Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Некрасов Николай Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1827

Дочь: (Некрасова) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Некрасова (Некрасова) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Алимпиев

Смерть
Неизвестно

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