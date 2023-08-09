Некрасов Василий Алимпиев
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
28.01.1811
Жена: Некрасова Анна Семенова
Рождение ребёнка
03.02.1815
Дочь: Малыгина Анна Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Некрасов Василий Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова
Рождение ребёнка
27.06.1819
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Некрасов Николай Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова
Рождение ребёнка
22.11.1827
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Некрасова Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1833