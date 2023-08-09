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Некрасов Василий Алимпиев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Некрасов Алимпий Купреянов

Мать: Некрасова Авдотья Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1811

Жена: Некрасова Анна Семенова

Рождение ребёнка
03.02.1815

Дочь: Малыгина Анна Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Некрасов Василий Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1819

Сын: Некрасов Петр Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Некрасов Николай Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1827

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Некрасова Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1833