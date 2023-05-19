Малыгина (Некрасова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Анна Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.02.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1815

Отец: Некрасов Василий Алимпиев

Мать: Некрасова Анна Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1833

Муж: Малыгин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1837

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Малыгин Александр Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1847

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1849

Сын: Малыгин Петр Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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