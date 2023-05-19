Малыгина (Некрасова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения03.02.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1815
Отец: Некрасов Василий Алимпиев
Мать: Некрасова Анна Семенова
Бракосочетание
05.02.1833
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
15.12.1837
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Малыгин Александр Иванович
Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
28.08.1847
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
12.06.1849
Отец ребёнка: Малыгин Иван Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно