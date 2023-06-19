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Некрасов Алимпий Купреянов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

29.05.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Некрасов Купреян Борисович

Мать: Некрасова Катерина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.11.1771

Жена: Некрасова Авдотья Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евдокия Алимпиева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.03.1780

Сын: Некрасов Алексей Алимпиев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Василий Алимпиев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.05.1813
Причина смерти: старость