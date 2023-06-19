Некрасов Алимпий Купреянов
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти29.05.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Бракосочетание
11.11.1771
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Евдокия Алимпиева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Сергеева
Рождение ребёнка
03.03.1780
Сын: Некрасов Алексей Алимпиев
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Сергеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Некрасов Василий Алимпиев
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1813
Причина смерти: старость