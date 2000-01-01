Чередов Анисим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Чередов Петр Александров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Прасковья Анисимова
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Макрида Анисимова
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Анисья Анисимова
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Евдокия Анисимова
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Матрёна Анисимова
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Лукерья Петрова
Смерть
1839