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Чередов Анисим Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Чередов Петр Александров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Чередов Остафей Анисимов

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Прасковья Анисимова

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Макрида Анисимова

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Анисья Анисимова

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Чередов Степан Анисимов

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чередов Ефим Анисимов

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чередов Максим Анисимов

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Евдокия Анисимова

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Матрёна Анисимова

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Лукерья Петрова

Смерть
1839
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