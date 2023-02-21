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Чередов Степан Анисимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Чередов Анисим Петров

Мать: Чередова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чередов Филипп Степанов

Мать ребёнка: Чередова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чередов Фёдор Степанов

Мать ребёнка: Чередова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чередов Перфил Степанович

Мать ребёнка: Чередова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Мурзина Арина Степановна

Мать ребёнка: Чередова Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Дарья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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