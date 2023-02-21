Чередов Степан Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Чередов Анисим Петров
Мать: Чередова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Чередова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Чередова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Чередов Перфил Степанович
Мать ребёнка: Чередова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Мурзина Арина Степановна
Мать ребёнка: Чередова Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно