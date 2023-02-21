Чередова Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Чередов Степан Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Чередов Степан Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Чередов Перфил Степанович
Отец ребёнка: Чередов Степан Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Мурзина Арина Степановна
Отец ребёнка: Чередов Степан Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно