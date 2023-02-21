Чередова Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Дарья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чередов Филипп Степанов

Отец ребёнка: Чередов Степан Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чередов Фёдор Степанов

Отец ребёнка: Чередов Степан Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чередов Перфил Степанович

Отец ребёнка: Чередов Степан Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Мурзина Арина Степановна

Отец ребёнка: Чередов Степан Анисимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Степан Анисимов

Смерть
Неизвестно
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