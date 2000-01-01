Чередова Лукерья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Лукерья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Чередов Остафей Анисимов

Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Прасковья Анисимова

Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Макрида Анисимова

Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Анисья Анисимова

Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Чередов Степан Анисимов

Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чередов Ефим Анисимов

Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чередов Максим Анисимов

Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Матрёна Анисимова

Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Анисим Петров

Смерть
Неизвестно
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