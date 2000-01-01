Чередова Лукерья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Прасковья Анисимова
Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Макрида Анисимова
Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Анисья Анисимова
Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Матрёна Анисимова
Отец ребёнка: Чередов Анисим Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно