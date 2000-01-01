Чередова Макрида Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Чередов Александр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Чередов Василий Александров
Отец ребёнка: Чередов Александр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Чередов Степан Александров
Отец ребёнка: Чередов Александр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно