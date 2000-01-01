Чередова Макрида Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Макрида Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чередов Яков Александров

Отец ребёнка: Чередов Александр Иванов

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чередов Василий Александров

Отец ребёнка: Чередов Александр Иванов

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чередов Степан Александров

Отец ребёнка: Чередов Александр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Александр Иванов

Смерть
Неизвестно
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