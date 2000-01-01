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Чередов Петр Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1726 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1772 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Чередов Александр Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Чередов Никифор Петров

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Чередов Иван Петров

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Чередов Агап Петров

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Чередов Иван Петров

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Чередов Анисим Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чередов Кирилл Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Чередов Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Григорьева

Смерть
1775
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