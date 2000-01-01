Чередов Петр Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Чередов Александр Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Чередов Иван Петров
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Чередов Агап Петров
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Чередов Иван Петров
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Чередов Иван Петров
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1775