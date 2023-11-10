Чередов Агап Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Агафья Агапитова
Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Евдокия Агапитова
Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Анна Агапитова
Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Чередов Иван Агапов
Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Чередов Лев Агапитов
Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Фиона Агапитова
Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Улита Михайлова
Смерть
1847