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Чередов Агап Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Чередов Петр Александров

Мать: Чередова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Чередов Афанасий Агапов

Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Агафья Агапитова

Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Евдокия Агапитова

Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Анна Агапитова

Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Чередов Иван Агапов

Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Чередов Лев Агапитов

Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Чередов Герасим Агапитов

Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Фиона Агапитова

Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Чередов Пётр Агапитов

Мать ребёнка: Чередова Улита Михайлова

Чередово, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Улита Михайлова

Смерть
1847
Чередово, Знаменский муниципальный район, Омская область
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