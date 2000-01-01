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Чередов Иван Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Чередов Петр Александров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Чередова Мавра Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Чередова Мавра Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чередов Егор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чередов Максим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мавра Фёдорова

Смерть
До 1834
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