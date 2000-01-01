Чередов Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Чередов Петр Александров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Чередова Мавра Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Чередова Мавра Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Чередов Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Чередов Егор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Мавра Фёдорова
Смерть
До 1834