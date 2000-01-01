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Чередов Максим Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Чередов Иван Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чередов Михаил Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Агафья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Аграфена Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Чередов Семён Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Василиса Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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