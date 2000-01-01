Чередов Максим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Чередов Иван Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Чередов Михаил Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Агафья Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Аграфена Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно