Чередов Михаил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Чередов Максим Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чередов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Чередова Настасья Фокеевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чередов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Чередова Настасья Фокеевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Чередов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Чередова Настасья Фокеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно