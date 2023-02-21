Чередов Михаил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Михаил Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Чередов Максим Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чередов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Чередова Настасья Фокеевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Чередова Настасья Фокеевна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Чередов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Чередова Настасья Фокеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Настасья Фокеевна

Смерть
Неизвестно
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