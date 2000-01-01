Чередова Настасья Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чередов Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Чередов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чередов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Чередов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Чередов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Чередов Михаил Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897