Чередова Настасья Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Настасья Фокеевна

Чередова Настасья Фокеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чередов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Чередов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Чередов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Чередов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Чередов Михаил Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Михаил Максимович

Смерть
После 1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close