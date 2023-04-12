Добрынин Алексей
Место рожденияРоссия
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Добрынин Фатей
Россия
Бракосочетание
1927
Жена: Добрынина Валентина
Рождение ребёнка
22.05.1934
Дочь: Бражникова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Добрынина Валентина
Рождение ребёнка
29.01.1941
Дочь: Лопухова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Добрынина Валентина
Рождение ребёнка
26.11.1944
Дочь: Парусова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Добрынина Валентина
Рождение ребёнка
26.06.1947
Сын: Добрынин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Добрынина Валентина
мичуринск
Рождение ребёнка
20.04.1950
Дочь: Голубцова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Добрынина Валентина
Рождение ребёнка
21.06.1955
Дочь: Каверина Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Добрынина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин николай алексеевич
Мать ребёнка: Добрынина Валентина
Смерть
Неизвестно