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Добрынин Алексей

Место рождения

Россия

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Добрынин Фатей

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
1927

Жена: Добрынина Валентина

Рождение ребёнка
22.05.1934

Дочь: Бражникова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Добрынина Валентина

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.01.1941

Дочь: Лопухова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Добрынина Валентина

Рождение ребёнка
26.11.1944

Дочь: Парусова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Добрынина Валентина

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.06.1947

Сын: Добрынин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Добрынина Валентина

мичуринск
Рождение ребёнка
20.04.1950

Дочь: Голубцова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Добрынина Валентина

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.06.1955

Дочь: Каверина Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Добрынина Валентина

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин николай алексеевич

Мать ребёнка: Добрынина Валентина

Смерть
Неизвестно
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