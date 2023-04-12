Лопухова (Добрынина) Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1941
Отец: Добрынин Алексей
Мать: Добрынина Валентина
Рождение ребёнка
30.11.1961
Дочь: Рычагова Галина Владиславовна
Отец ребёнка: Лопухов Владислав Михайлович
россия
Рождение ребёнка
09.07.1964
Сын: Лопухов Михаил Владиславович
Отец ребёнка: Лопухов Владислав Михайлович
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.08.1974
Дочь: Федорова Оксана Владиславовна
Отец ребёнка: Лопухов Владислав Михайлович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно