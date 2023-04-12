Лопухова (Добрынина) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухова (Добрынина) Светлана Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1941

Отец: Добрынин Алексей

Мать: Добрынина Валентина

Рождение ребёнка
30.11.1961

Дочь: Рычагова Галина Владиславовна

Отец ребёнка: Лопухов Владислав Михайлович

россия
Рождение ребёнка
09.07.1964

Сын: Лопухов Михаил Владиславович

Отец ребёнка: Лопухов Владислав Михайлович

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.08.1974

Дочь: Федорова Оксана Владиславовна

Отец ребёнка: Лопухов Владислав Михайлович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухов Владислав Михайлович

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