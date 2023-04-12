Добрынина (Крюкова) Валентина
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.02.1911
Дата смерти21.08.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1911
Отец: Крюков Алексей
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
1927
Муж: Добрынин Алексей
Рождение ребёнка
22.05.1934
Дочь: Бражникова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Добрынин Алексей
Рождение ребёнка
29.01.1941
Дочь: Лопухова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Добрынин Алексей
Рождение ребёнка
26.11.1944
Дочь: Парусова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Добрынин Алексей
Рождение ребёнка
26.06.1947
Сын: Добрынин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Добрынин Алексей
мичуринск
Рождение ребёнка
20.04.1950
Дочь: Голубцова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Добрынин Алексей
Рождение ребёнка
21.06.1955
Дочь: Каверина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Добрынин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин николай алексеевич
Отец ребёнка: Добрынин Алексей
Смерть
21.08.1990
мичуринск
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
мичуринск