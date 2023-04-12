Добрынина (Крюкова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Крюкова) Валентина

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.02.1911

Дата смерти

21.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1911

Отец: Крюков Алексей

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
1927

Муж: Добрынин Алексей

Рождение ребёнка
22.05.1934

Дочь: Бражникова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Добрынин Алексей

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.01.1941

Дочь: Лопухова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Добрынин Алексей

Рождение ребёнка
26.11.1944

Дочь: Парусова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Добрынин Алексей

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.06.1947

Сын: Добрынин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Добрынин Алексей

мичуринск
Рождение ребёнка
20.04.1950

Дочь: Голубцова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Добрынин Алексей

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.06.1955

Дочь: Каверина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Добрынин Алексей

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин николай алексеевич

Отец ребёнка: Добрынин Алексей

Смерть
21.08.1990
мичуринск
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
мичуринск