Бражникова (Добрынина) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.05.1934
Дата смерти30.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1934
Отец: Добрынин Алексей
Мать: Добрынина Валентина
Рождение ребёнка
1959
Сын: Бражников Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Бражников Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.05.1961
Дочь: Володина Елена
Отец ребёнка: Бражников Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2008
Похороны
Неизвестно