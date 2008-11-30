Бражникова (Добрынина) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова (Добрынина) Людмила Алексеевна

Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

22.05.1934

Дата смерти

30.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1934

Отец: Добрынин Алексей

Мать: Добрынина Валентина

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Бражников Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Бражников Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.05.1961

Дочь: Володина Елена

Отец ребёнка: Бражников Василий Тимофеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражников Василий Тимофеевич

Смерть
30.11.2008
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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