Бражников Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1934
Дата смерти10.02.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934
Рождение ребёнка
1959
Сын: Бражников Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Бражникова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
24.05.1961
Дочь: Володина Елена
Мать ребёнка: Бражникова Людмила Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1991
Похороны
Неизвестно