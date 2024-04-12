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Бражников Василий Тимофеевич

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

19.11.1934

Дата смерти

10.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Бражников Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Бражникова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
24.05.1961

Дочь: Володина Елена

Мать ребёнка: Бражникова Людмила Алексеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бражникова Людмила Алексеевна

Смерть
10.02.1991
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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