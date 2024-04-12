Парусова (Добрынина) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парусова (Добрынина) Галина Алексеевна

Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

26.11.1944

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1944

Отец: Добрынин Алексей

Мать: Добрынина Валентина

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Горлатова Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Парусов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парусов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Парусов Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парусов Василий Федорович

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