Парусова (Добрынина) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1944
Отец: Добрынин Алексей
Мать: Добрынина Валентина
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Горлатова Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Парусов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парусов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Парусов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно