Парусов Василий Федорович
Место рожденияс.Епанчино Мичуринский район
Дата рождения16.01.1944
Дата смерти14.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Епанчино Мичуринский район
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Горлатова Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Парусова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парусов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Парусова Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1991
Причина смерти: авария
Похороны
Неизвестно