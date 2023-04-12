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Парусов Василий Федорович

Место рождения

с.Епанчино Мичуринский район

Дата рождения

16.01.1944

Дата смерти

14.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Епанчино Мичуринский район
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Горлатова Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Парусова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парусов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Парусова Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парусова Галина Алексеевна

Смерть
14.08.1991
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: авария
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область