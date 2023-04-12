Рычагова (Лопухова) Галина Владиславовна
Место рожденияроссия
Дата рождения30.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1961
россия
Рождение ребёнка
13.05.1989
Сын: Рычагов Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Рычагов Валерий Николаевич
тамбовская обл
Рождение ребёнка
23.07.1991
Дочь: Касаткина Елена Валериевна
Отец ребёнка: Рычагов Валерий Николаевич
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно