Рычагова (Лопухова) Галина Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычагова (Лопухова) Галина Владиславовна

Место рождения

россия

Дата рождения

30.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1961

Отец: Лопухов Владислав Михайлович

Мать: Лопухова Светлана Алексеевна

россия
Рождение ребёнка
13.05.1989

Сын: Рычагов Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Рычагов Валерий Николаевич

тамбовская обл
Рождение ребёнка
23.07.1991

Дочь: Касаткина Елена Валериевна

Отец ребёнка: Рычагов Валерий Николаевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычагов Валерий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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