Лопухов Владислав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухов Владислав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1938

Дата смерти

18.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1938

Отец: Лопухов Михаил Иванович

Мать: Лопухова Зоя

Рождение ребёнка
30.11.1961

Дочь: Рычагова Галина Владиславовна

Мать ребёнка: Лопухова Светлана Алексеевна

россия
Рождение ребёнка
09.07.1964

Сын: Лопухов Михаил Владиславович

Мать ребёнка: Лопухова Светлана Алексеевна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.08.1974

Дочь: Федорова Оксана Владиславовна

Мать ребёнка: Лопухова Светлана Алексеевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухова Светлана Алексеевна

Смерть
18.10.1992
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область