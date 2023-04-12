Лопухов Владислав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1938
Дата смерти18.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1938
Отец: Лопухов Михаил Иванович
Мать: Лопухова Зоя
Рождение ребёнка
30.11.1961
Дочь: Рычагова Галина Владиславовна
Мать ребёнка: Лопухова Светлана Алексеевна
россия
Рождение ребёнка
09.07.1964
Сын: Лопухов Михаил Владиславович
Мать ребёнка: Лопухова Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
12.08.1974
Дочь: Федорова Оксана Владиславовна
Мать ребёнка: Лопухова Светлана Алексеевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1992