Зыков Степан Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Зыкова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1777 ст.
Мать ребёнка: Зыкова (Ишимова) Дарья Иевлевна
Рождение ребёнка
26.02.1780 ст.
Сын: Зыков Порфирий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1822