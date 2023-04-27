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Зыков Степан Петрович

Место рождения

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Зыков Петр Григорьевич

Мать: Зыкова (Юдинцева) Марфа Семеновна

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Ишимова) Дарья Иевлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Дудина) Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Зыков Павел Степанович

Мать ребёнка: не указана

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Зыкова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Зыков Устин Степанович

Мать ребёнка: не указана

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1777 ст.

Сын: Зыков Николай Степанович

Мать ребёнка: Зыкова (Ишимова) Дарья Иевлевна

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1780 ст.

Сын: Зыков Порфирий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1822

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