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Зыков Петр Григорьевич

Место рождения

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1707

Дата смерти

18.11.1775 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Зыков Григорий Якимович

Мать: Зыкова Ирина Трофимовна

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Юдинцева) Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Сметанина (Зыкова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Зыкова (Юдинцева) Марфа Семеновна

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Зыков Степан Петрович

Мать ребёнка: Зыкова (Юдинцева) Марфа Семеновна

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
18.11.1775 ст.

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