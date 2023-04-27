Зыков Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти18.11.1775 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Зыков Григорий Якимович
Мать: Зыкова Ирина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Сметанина (Зыкова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Зыкова (Юдинцева) Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Зыкова (Юдинцева) Марфа Семеновна
Смерть
18.11.1775 ст.