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Зыков Николай Степанович

Место рождения

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

06.12.1777 ст.

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1777 ст.

Отец: Зыков Степан Петрович

Мать: Зыкова (Ишимова) Дарья Иевлевна

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Сеникова) Ксения Лукинична

Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Зыков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова (Сеникова) Ксения Лукинична

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Зыкова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Зыков Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Созиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
1825

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