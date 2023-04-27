Зыков Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения06.12.1777 ст.
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1777 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Мать ребёнка: Зыкова (Сеникова) Ксения Лукинична
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Зыкова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Зыков Константин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1825