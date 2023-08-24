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Зыкова Евдокия Степановна
Зыкова Евдокия Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1771
Дата смерти
1784
Пол
Женский
Отец
Зыков Степан Петрович
Около 1745 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
CВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Зыков Степан Петрович
Мать: не указана
Смерть
1784
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