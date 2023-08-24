Зыкова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Зыков Степан Петрович

Мать: не указана

Смерть
1784
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