Кабанова (Скородумова) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Скородумов Федор
Мать: Скородумова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)
Бракосочетание
28.05.1920
Никифорово, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1921
Сын: Кабанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)
Сельцо, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1931
Дочь: Кабанова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)
Рождение ребёнка
15.11.1943
Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно