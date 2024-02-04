Кабанова (Скородумова) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Скородумова) Наталья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Скородумов Федор

Мать: Скородумова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)

Бракосочетание
28.05.1920

Муж: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)

Никифорово, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1921

Сын: Кабанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)

Сельцо, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1931

Дочь: Кабанова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)

Рождение ребёнка
15.11.1943

Сын: Кабанов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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