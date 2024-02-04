Скородумов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкородумов Федор

Скородумов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скородумова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Скородумова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скородумов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Скородумова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скородумова Марфа

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кабанова (Скородумова) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Скородумова Марфа

Мы используем куки для улучшения работы сайта.