Скородумова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скородумова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Скородумов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скородумов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Скородумов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скородумов Федор

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кабанова (Скородумова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Скородумов Федор

Смерть
Неизвестно

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