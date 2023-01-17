Никифорово
Устюженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1077. Никифорова, село бывшее государственное, дворов 48, жителей 250, волостное правление (уездный город в 15 верстах), 2 церкви православные, часовня, ярмарка 28 октябр Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
50Никифорово (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля55461015см. +церковная службаземледелие ——2 церкви, часовня, смежен с селом Никифоровым.
51Никифорово (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Никифоровского628516819135915+см.земледелие——5 прд. Школа, больница, волостное правление, кв. урядн., хлебо-запасный магазин, 3 лавки, ярмарка: 9 мая, 9-я пятница после Пасхи, 28 окт., смежно с погостом Никифорово.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34641Никифороводеревня58°42'с.ш.36°28'в.д.O-37-037
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19650428221д Никифороводеревня