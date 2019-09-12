Кабанов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения15.11.1943
Дата смерти12.09.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 30.11.1962
Дочь: Акимова (Кабанова) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Кабанова Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 11.08.1968
Дочь: Павлова (Кабанова) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Кабанова Тамара Федоровна
Смерть
12.09.2019
Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область