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Кабанов Виктор Иванович

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Место рождения

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.11.1943

Дата смерти

12.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1943

Отец: Кабанов Иван Истифорович (Христофорович)

Мать: Кабанова (Скородумова) Наталья Федоровна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 30.11.1962

Дочь: Акимова (Кабанова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Кабанова Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 11.08.1968

Дочь: Павлова (Кабанова) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Кабанова Тамара Федоровна

Смерть
12.09.2019
Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область

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