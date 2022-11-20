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Кабанова Тамара Федоровна

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Место рождения

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.03.1941

Дата смерти

20.11.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 30.11.1962

Дочь: Акимова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Кабанов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 11.08.1968

Дочь: Павлова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Кабанов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Виктор Иванович

Смерть
20.11.2022
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