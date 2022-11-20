Кабанова Тамара Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.03.1941
Дата смерти20.11.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1941
Рождение ребёнка
Вычислено 30.11.1962
Дочь: Акимова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Кабанов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 11.08.1968
Дочь: Павлова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Кабанов Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.2022