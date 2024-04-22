Бойко (Гелевич) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Гелевич) Анна Степановна

Место рождения

Рогозна, Київська область

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.01.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бойко Иван Денисович

Отец ребёнка: Бойко Денис Михайлович

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
21.11.1926

Дочь: Панова Екатерина Денисовна

Отец ребёнка: Бойко Денис Михайлович

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
12.12.1930

Дочь: Обыденная Галина Денисовна

Отец ребёнка: Бойко Денис Михайлович

Рогозна, Київська область
Место жительства
1933
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Лидия Денисовна

Отец ребёнка: Бойко Денис Михайлович

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Денис Михайлович

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Денис Михайлович

Смерть
?.01.1963
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