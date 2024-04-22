Бойко (Гелевич) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти?.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бойко Иван Денисович
Отец ребёнка: Бойко Денис Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.1926
Дочь: Панова Екатерина Денисовна
Отец ребёнка: Бойко Денис Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1930
Дочь: Обыденная Галина Денисовна
Отец ребёнка: Бойко Денис Михайлович
Место жительства
1933
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Лидия Денисовна
Отец ребёнка: Бойко Денис Михайлович
Рождение ребёнка
07.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Денис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1963