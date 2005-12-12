Панова (Бойко) Екатерина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Бойко) Екатерина Денисовна

Место рождения

Рогозна, Київська область

Дата рождения

21.11.1926

Дата смерти

12.12.2005

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926

Отец: Бойко Денис Михайлович

Мать: Бойко Анна Степановна

Рогозна, Київська область
Место жительства
1947
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Александр Георгиевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Александр Георгиевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Александр Георгиевич

Смерть
12.12.2005
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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