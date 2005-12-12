Панова (Бойко) Екатерина Денисовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1926
Дата смерти12.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926
Отец: Бойко Денис Михайлович
Мать: Бойко Анна Степановна
Место жительства
1947
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панов Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2005