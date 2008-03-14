Бойко Иван Денисович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти14.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Бойко Денис Михайлович
Мать: Бойко Анна Степановна
Место жительства
1933
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
Между 1941 и 1945
ВОВ
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Надежда
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Надежда
Смерть
14.03.2008