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Бойко Иван Денисович

Место рождения

Рогозна, Київська область

Дата рождения

1924

Дата смерти

14.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Бойко Денис Михайлович

Мать: Бойко Анна Степановна

Рогозна, Київська область
Место жительства
1933
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
Между 1941 и 1945
ВОВ
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Надежда

Смерть
14.03.2008
Москва, город федерального значения Москва
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