Обыденная (Бойко) Галина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обыденная (Бойко) Галина Денисовна

Место рождения

Рогозна, Київська область

Дата рождения

12.12.1930

Дата смерти

20.03.2014

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1930

Отец: Бойко Денис Михайлович

Мать: Бойко Анна Степановна

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
29.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обыденный Виктор Александрович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
09.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обыденный Виктор Александрович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
09.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обыденный Виктор Александрович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обыденный Виктор Александрович

Смерть
20.03.2014
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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