Обыденная (Бойко) Галина Денисовна
Место рождения
Дата рождения12.12.1930
Дата смерти20.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1930
Отец: Бойко Денис Михайлович
Мать: Бойко Анна Степановна
Рождение ребёнка
29.06.1960
Рождение ребёнка
09.11.1964
Рождение ребёнка
09.11.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2014