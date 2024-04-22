Бойко Денис Михайлович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Бойко Михаил Романович
Мать: Бойко Юлiанiя Евфимiева
100% в 1898
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бойко Иван Денисович
Мать ребёнка: Бойко Анна Степановна
Рождение ребёнка
21.11.1926
Дочь: Панова Екатерина Денисовна
Мать ребёнка: Бойко Анна Степановна
Рождение ребёнка
12.12.1930
Дочь: Обыденная Галина Денисовна
Мать ребёнка: Бойко Анна Степановна
Место жительства
1933
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Лидия Денисовна
Мать ребёнка: Бойко Анна Степановна
Рождение ребёнка
07.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Анна Степановна
Военная служба
Между 1941 и 1944
ВОВ
Ранен в руку
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Анна Степановна
Военная служба
Неизвестно
1 мировая война
Смерть
1964