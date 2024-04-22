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Бойко Денис Михайлович

Место рождения

Рогозна, Київська область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бойко Михаил Романович

Мать: Бойко Юлiанiя Евфимiева

Рогозна, Київська область
100% в 1898
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бойко Иван Денисович

Мать ребёнка: Бойко Анна Степановна

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
21.11.1926

Дочь: Панова Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: Бойко Анна Степановна

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
12.12.1930

Дочь: Обыденная Галина Денисовна

Мать ребёнка: Бойко Анна Степановна

Рогозна, Київська область
Место жительства
1933
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Лидия Денисовна

Мать ребёнка: Бойко Анна Степановна

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1941

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Мать ребёнка: Бойко Анна Степановна

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
Между 1941 и 1944
ВОВ
Ранен в руку
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Анна Степановна

Военная служба
Неизвестно
1 мировая война
Смерть
1964
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