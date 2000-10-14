Дивина (Потапова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1920
Дата смерти14.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920
Рождение ребёнка
27.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дивин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дивин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дивин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садомова Лидия Егоровна
Отец ребёнка: Дивин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вытнова Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Дивин Георгий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2000