Дивина (Потапова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивина (Потапова) Анна Федоровна

Дивина (Потапова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1920

Дата смерти

14.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920

Отец: Потапов Федор Васильевич

Мать: Потапова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
27.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дивин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивин Виктор Егорович

Отец ребёнка: Дивин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивин Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Дивин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садомова Лидия Егоровна

Отец ребёнка: Дивин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вытнова Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Дивин Георгий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивин Георгий Григорьевич

Смерть
14.10.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close