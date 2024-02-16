Садомова (Дивина) Лидия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дивин Георгий Григорьевич
Мать: Дивина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
16.12.1975
Отец ребёнка: Садомов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садомов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садомова Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Садомов Валерий
Смерть
15.07.1985