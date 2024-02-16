Садомова (Дивина) Лидия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садомова (Дивина) Лидия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дивин Георгий Григорьевич

Мать: Дивина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
16.12.1975

Сын: Садомов Олег Валерьевич

Отец ребёнка: Садомов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садомов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садомова Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Садомов Валерий

Смерть
15.07.1985
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