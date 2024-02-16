Потапов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Федор Васильевич

Потапов Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Потапов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1909

Жена: Потапова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
17.08.1920

Дочь: Дивина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Потапова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Викторова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Потапова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Александр Федорович

Мать ребёнка: Потапова Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close