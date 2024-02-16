Потапов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Потапов Василий
Бракосочетание
23.10.1909
Рождение ребёнка
17.08.1920
Дочь: Дивина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Потапова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Викторова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Потапова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Александр Федорович
Мать ребёнка: Потапова Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно