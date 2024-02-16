Потапова (Володина) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.10.1909
Рождение ребёнка
17.08.1920
Дочь: Дивина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Потапов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Александр Федорович
Отец ребёнка: Потапов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Викторова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Потапов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно