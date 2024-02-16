Потапова (Володина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Володина) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1909

Муж: Потапов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1920

Дочь: Дивина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Потапов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Александр Федорович

Отец ребёнка: Потапов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Викторова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Потапов Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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