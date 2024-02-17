Потапов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рослякова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно