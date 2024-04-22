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Дивин Георгий Григорьевич

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Место рождения

Петровка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Дивин Григорий Андрианович

Мать: Дивина Александра Карповна

Петровка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дивина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивин Виктор Егорович

Мать ребёнка: Дивина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивин Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Дивина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садомова Лидия Егоровна

Мать ребёнка: Дивина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вытнова Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Дивина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивина Анна Федоровна

Смерть
2000
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