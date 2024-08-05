Наседкина (Верхотурова) Домна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Верхотурова) Домна Афанасьевна

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: Верхотуров Афанасий Назариевич

Мать: Верхотурова (Наседкина) Параскева Яковлевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
18.01.1917 ст.

Муж: Наседкин Руф Яковлевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.01.1919

Сын: Наседкин Афанасий Руфович

Отец ребёнка: Наседкин Руф Яковлевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.05.1921

Дочь: Горовая (Наседкина) Мария Руфовна

Отец ребёнка: Наседкин Руф Яковлевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.07.1927

Сын: Наседкин Прокопий Руфович

Отец ребёнка: Наседкин Руф Яковлевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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