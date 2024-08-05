Наседкина (Верхотурова) Домна Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895
Бракосочетание
18.01.1917 ст.
Рождение ребёнка
14.01.1919
Сын: Наседкин Афанасий Руфович
Отец ребёнка: Наседкин Руф Яковлевич
Рождение ребёнка
29.05.1921
Дочь: Горовая (Наседкина) Мария Руфовна
Отец ребёнка: Наседкин Руф Яковлевич
Рождение ребёнка
16.07.1927
Сын: Наседкин Прокопий Руфович
Отец ребёнка: Наседкин Руф Яковлевич
Смерть
Неизвестно