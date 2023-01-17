Верхотурова Параскева Яковлевна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.12.1888 ст.
Дочь: Петрова Мелания Афанасьевна
Отец ребёнка: Верхотуров Афанасий Назариевич
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно