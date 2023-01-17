Верхотурова Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерхотурова Параскева Яковлевна

Верхотурова Параскева Яковлевна

avatar

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.12.1888 ст.

Дочь: Петрова Мелания Афанасьевна

Отец ребёнка: Верхотуров Афанасий Назариевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Афанасий Назариевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close