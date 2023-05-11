Верхотуров Афанасий Назарович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864
Рождение ребёнка
27.12.1888 ст.
Дочь: Петрова Мелания Афанасьевна
Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Сын: Верхотуров Пантелеймон Афанасьевич
Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Сын: Верхотуров Валериан Афанасьевич
Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Дочь: Чумилина Надежда Афанасьевна
Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Дочь: Верхотурова Неропия Афанасьевна
Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1904
Сын: Верхотуров Тимон Афанасьевич
Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарапкина Марина Афанасьевна
Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наседкина Домна Афанасьевна
Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верхотурова Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно