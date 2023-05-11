Верхотуров Афанасий Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотуров Афанасий Назарович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1841 г.р.

Мать

Вычислено 1837 г.р.

Жена

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: Верхотуров Назар Мефодиевич

Мать: Верхотурова Федора Трофимовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.12.1888 ст.

Дочь: Петрова Мелания Афанасьевна

Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Сын: Верхотуров Пантелеймон Афанасьевич

Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Сын: Верхотуров Валериан Афанасьевич

Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Дочь: Чумилина Надежда Афанасьевна

Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Дочь: Верхотурова Неропия Афанасьевна

Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1904

Сын: Верхотуров Тимон Афанасьевич

Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарапкина Марина Афанасьевна

Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наседкина Домна Афанасьевна

Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верхотурова Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: Верхотурова Параскева Яковлевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхотурова Параскева Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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